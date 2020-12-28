"YYÜ Medya ve İletişim Merkezi Projesi"nin protokolü imzalandı
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"YYÜ Medya ve İletişim Merkezi Projesi"nin protokolü imzalandı

28.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:20

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan "YYÜ Medya ve İletişim Merkezi Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan "YYÜ Medya ve İletişim Merkezi Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitede teknolojik yeniliklerle donatılmış bir medya ve iletişim merkezi kuracaklarını söyledi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezinin modernize edilerek, medya ve iletişim alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak bir uygulama alanına dönüştürüleceğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemize bu merkezin kazandırılması için destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz için çok anlamlı bir proje. Merkezde, bölgenin büyük oranda ihtiyaç duyduğu internet ve canlı yayın faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak. Projelerini, eserlerini üretmek isteyenlere fiziki mekan, araç ve gerekli imkanlar sunulacak. Canlı yayın aracı, jimmy jipi ve kameraları olan profesyonel bir stüdyo kuracağız. Bu stüdyo hem üniversitemize hizmet edecek hem de öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunacak. Stüdyomuzu şehre açacağız. Şehirdeki etkinlik, konferans, toplantı,panel ve konserler gibi etkinlikleri üniversitemizin sosyal medya ve youtube kanalarında canlı yayınlanarak tüm dünyaya duyuracağız."

DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında kabul edilen projenin imza törenini yaptıklarını kaydetti.

Toplam bütçesi 2 milyon 664 bin lira olan ve yürütücüsünün YYÜ olduğu projenin 2 milyon 364 lirasının DAKA tarafından hibe olarak verileceğini kaydeden Güray, "Proje kapsamında Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nin tadilatı yapılarak modernize edilecek. Merkezde televizyon, ses kayıt, radyo, multimedya yayın, kurgu ve fotoğraf stüdyoları olmak üzere çağın gerektirdiği yenilikçi mekanlar oluşturulacak. Van'da iletişim alanında eğitim gören öğrencilerin bu merkezdeki imkanları kullanarak daha donanımlı şekilde yetişmeleri sağlanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Sedat Yayla ve Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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