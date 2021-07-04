YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, öğrencileri evrensel düşünebilen, kurumsallığı ön planda tutan, sağlıklı, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Yüksekokulun 2013 yılında kurulduğunu anımsatan Tüfenkçi, şöyle konuştu:

"Yüksekokulumuz 5. mezunlarını veren bir birim haline geldi. Mezun ettiği öğrencilerle iz bırakan okulumuz her geçen gün daha fazla ivme kazanarak emin adımlarla yoluna devam edecek. Veliler göz bebeği çocuklarını 2 yıl önce bize emanet etmişti. Biz bu emaneti hocalarımızın bilgi ve tecrübeleriyle yetiştirdik. Öğrencilerimizin kendi alanlarında başarılı olup üniversitemizi, ailelilerini ve hocalarını daha da yücelteceklerini umuyorum."

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ergan ise "Sizlerden emanet olarak aldığımız evlatlarınızı çalışma arkadaşlarımla birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak, sizlere tekrar takdim etmekten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diploma töreninin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Törene akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan