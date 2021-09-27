YYÜ Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

VAN (Habermetre) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda öğrencilerin barınma, ulaşım sorunları ve pandemi gibi konular görüşüldü.

Vali Mehmet Emin Bilmez, toplantıda yaptığı konuşmada YYÜ'nün Van'ın göz bebeği olduğunu vurgulayarak, "Amacımız üniversitemizde yakaladığımız sükuneti devam ettirerek, çocuklarımızın özgürce okumasını sağlamaktır. Kurumlar arası koordinasyonun tam anlamıyla sağlanmasıyla üniversitede, farklı alanlarda yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacak. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Ulaşımı rahatlatmak için de çalışmalarımız var. Ancak önemli konularımızdan birisi de pandemi. Üniversitenin eğitime devam etmesi için pandemiyle mücadeleye büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan özellikle aşı oranımızı arttırmamız gerekiyor. Gençlerimiz mutlaka aşılarını olsunlar. " Dedi.

Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, üniversitedeki fakülteler, yüksekokullar, enstitüler gibi fiziki yapısı ile öğrenci sayısı ve yıllara göre meydana gelen olaylar hakkında sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alış verişiyle son buldu.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum müdürleri de katıldı.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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