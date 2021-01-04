YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine beyin ameliyatı mikroskobu alındı
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YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine beyin ameliyatı mikroskobu alındı

04.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:58
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine beyin ameliyatı mikroskobu alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine beyin ameliyatı mikroskobu alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine beyin ameliyatı mikroskobu alındı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de belli merkezlerde bulunan, navigasyon ve ileri tüm teknolojilere açık, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobunun kullanımına başlandı.

Floresan filtre teknoloji ile damar yapılarını işaretleyerek kanamaları ve damar yaralamalarını önleyen cihaz, beyin tümörlerini de işaretleyerek düzgün ve tam şekilde çıkarılmasını sağlıyor.

YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, böyle bir cihazın üniversite hastanelerinde bulunmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Cihazın hassas ameliyatlarda kullanılacağını kaydeden Şevli, "Hastanemizi, modern tıbbi cihazlarla çok daha donanımlı hale getirmeyi, hastalarımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. İleri teknolojik cihazlarla hastanemizdeki beyin cerrahi, inme ve girişimsel nöroradyoloji merkezlerini destekleyerek hastanemizi bir beyin hastalıkları yönetim kompleksi haline getireceğiz." dedi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ise alınan mikroskopla beyin cerrahisindeki tüm ameliyatları hastanelerinde rahatlıkla yapabileceklerini ifade etti.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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