Yyü'den Ücretsiz Cilt Kanseri Taraması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dermatoloji bölümü tarafından ücretsiz ben ve deri kanseri taraması yapılacak.





Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Hizmet Polikliniğinde Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç . Dr. Serap Güneş Bilgili tarafından vatandaşlara yönelik ücretsiz ben ve deri kanseri taraması yapılacak.





Bilgili, yaptığı açıklamada cilt kanserinden korunmak için ben taramasının önemli olduğunu söyledi.



Kızıl saçlı, çilli ve açık tenliler risk altında

Siascopy cihazı ile ücretsiz deri kanseri ve ben (nevüs) taraması yapılacağını ifade eden Bilgili,"Kızıl saçlı, çilli, açık tenli, renkli gözlü olanlar ve güneşte çok kalanlar deri kanseri gelişmesi açısından risk altındadır. Ailesinde deri kanseri olanlar genetik olarak daha fazla risk taşırlar. Bu risk gruplarında kanser nevüsler üzerinden değil sağlam deri üzerinden gelişir. Benler üzerinden değişim de olabilir. Bu yüzden çocukluktan beri var olan bende değişimlere dikkat edilmeli. Ayrıca yeni bir ben çıktığında doktora başvurmalıdır." diye konuştu.



Van ve çevresinin Türkiye'de deri kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Bilgili şöyle konuştu:



"Polikliniğimizde ben ve deri kanseri taraması için FDA Onaylı Cilt Kanseri Tarama Cihazı Siascopy getirilmiştir. Bu cihaz Türkiye'de sadece birkaç merkezde bulunmaktadır. Bu cihaz cilt kanseri değerlendirmesine yönelik olarak ilk önemli yeniliği temsil etmektedir. Cilt kanseri değerlendirmesini yeni bir seviyeye taşımaktadır. İngiltere ve Avustralya'daki çalışmalar Siascopy teknolojisinin, hekimlere yaklaşık yüzde 95'e kadar tanısal doğruluğu getiren bir teşhis cihazıdır."



Bilgili, Siascopy cihazıyla ilgili bilgiler verdi.