YYÜ'de "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" açıldı
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YYÜ'de "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" açıldı

18.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:44
YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, hasta çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, hasta çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" açıldı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, mağazaya yapılan bağışlarla, hastanede yatan ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, oyuncak, kırtasiye malzemeleri desteğin de bulunulacak.

Mağazanın açılışında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin anlamının ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocukların hayallerine ulaşabilmeleri için öncelikle sağlıklı, sağlıklı olabilmeleri için de mutlu olmaları gerektiğini belirten Şevli, şöyle konuştu:

"Minik Hayaller Çocuk Mağazasını açarak çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara katkıda bulunmak istedik. Mağazanın açılışına öncülük eden başhekimimiz, öğretim üyelerimiz ve sağlık personelimize, mağazaya bağışlarıyla katkı sunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise 2017 yılında sağlık çalışanlarının katkılarıyla hayata geçirilen projenin Sağlık Bakanlığı tarafından örnek uygulama projesi birincilik ödülü aldığını belirterek, "Mağazayı açmamızın amaçlarından biri, bölgemizin birçok ilinden hastanemize gelen ve uzun süre yatışı gerçekleşen hasta çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bir diğer amaç da çocuklarımız ve sağlık çalışanlarımız arasında bir gönül köprüsü kurmak ve bu sayede çocuklarımızın ilerde sağlık çalışanlarına karşı olumlu davranış göstermelerini sağlamaktır." diye konuştu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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