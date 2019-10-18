YYÜ'de "Mevlana'nın gözünden barış ve hoşgörü" konferansı

18.10.2019 16:39

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) "Mevlana'nın gözünden barış ve hoşgörü" konulu konferans gerçekleştirildi.

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda, Van YYÜ Sosyoloji Bölümü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından organize edilen programın açılış konuşmasını Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Suvat Parin yaptı.

Parin, DAKA'nın başarılı çalışmalarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Klasik kalkınma ajansı tanımının dışına çıkarak, sadece ekonomiye endeksli bir kalkınma ön görmüyor. İşin içine sosyal ve kültürel etkinlikleri de katan bir boyutu dikkate alarak çalışmalar yapıyor. Bu bizim açımızdan önemlidir. İkincisi yanı başımızda önemli bir kültür, kadim bir medeniyet var. Onunla yeni kanallar açmanın arayışı içinde. Dolayısıyla bugünkü programın ve bundan sonraki programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun mimarı DAKA ve DAKA İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür bey ile ekibidir. Bizde Sosyoloji bölümü olarak buraya eklemlendik. Çok fazla söze gerek yok, modern dünyada, modern dünyanın bu hızına bu karmaşasına farklı bir ses olarak Mevlana'nın buradaki düşüncelerini bir Mevlana uzmanından dinlemek çok güzel olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

DAKA İran Masası Koordinatörü Görür ise Mevlana'nın iki toplum için önemine değindi.

Görür'ün ardından İran'dan gelen Dr. İreç Şehbazi de "Mevlana'nın gözünden barış ve hoşgörü" konulu konferans verdi.

Program İranlı Sanatçı Saber Suri'nin ud konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA