Yüzyüze eğitim açıklaması! Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için açıklama yaptı!

Yüz yüze eğitimin nasıl ilerleyeceği milyonlarca öğrenci ve yine milyonlarca öğretmen tarafından oldukça merak ediliyor. Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada abu karışıklığa oldukça son verdi.

Yüz yüze eğitimin ne durumda olacağı ve nasıl ilerleneceği pek kesim tarafından oldukça merakla bekleniyor. Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk'un eğitim ile ilgili yaptığı her türlü açıklama ise oldukça merak konusu.

Yüz yüze eğitim konusunda kişisel ve resmi Twitter hesabında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, yazısında oldukça önemli bir kaç noktaya değindi.

Bakan Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.'

YÜZYÜZE EĞİTİMİN NASIL OLACAK?

Hibrit model konusunda açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, bu modelin tüm dünyada uygulandığı ve odlukça verimli olduğundan daha önce de bahsetmişti. Uzmanlara göre de uzaktan eğitimdense hibrit model çok daha dönüş alınabilen bir model.