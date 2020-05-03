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Yüzyıllık markalar "vazgeçmek yok" diyor

Yüzyıllık markalar
03.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:10

Türkiye'de yüz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği, "Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor.

Türkiye'de yüz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği, "Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor. Bu dönemde çevik bir yapıya sahip olmak, duruma uyum sağlayabilmek ve esneklik çok kritik." açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, değerlerini ve itibarlarını yüz yıl öncesinden bugünlere taşıyan markaların temsilcilerinin, bu sürecin aşılacağına inancının tam olduğu belirtilerek, "Yeter ki birlik beraberlik duygusunu kaybetmeyelim, vazgeçmek yok." ifadeleri kullanıldı.

Dernek üyelerinin dünyada ve ülkede gerçekleşen çok sayıda kriz ve zor süreçlerle baş ederek markalarını bugünlere taşıdıkları kaydedilen açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyetin kuruluşu ve bugüne uzanan süreçte, savaşlar, kıtlıklar, ekonomik krizler, tedarik eksikleri, sosyal dalgalanmalar ve birçok imkansızlıklar yaşandığı anımsatıldı. Bu zor dönemlerde de mutlaka çıkış noktaları bulunabildiği ifade edilen açıklamada, her zaman yeniliklere açık ve sabırlı olmak gerektiği vurgulandı.

"İtibar" vurgusu

Açıklamada, kriz ve kaos dönemlerinde süreç yönetiminin çok önemli olduğu, bütün planlamaların olası ihtimalleri ve öngörülemeyen unsurları da hesaba katarak yapılması gerektiği vurgulanırken, en çok "itibar" konusuna işaret edildi. Krizi fırsata çevirme gayretiyle yapılan uygulamaların markaları geleceğe itibarlı olarak taşımayacağı belirtilen açıklamada, markaların kriz sonrası birçok unsuru tamamlama, tedarik etme ve yenileme şansları olabileceğinin, fakat kaybedilen itibarın maliyetinin çok yüksek ve geri kazanılması zor olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, köklü markaların kolektif bilince dayalı olarak büyük bir aile gibi güven duygusu içinde hareket ettiği kaydedilerek, "Çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerle olan iletişim önemlidir. Bu çalkantılı konjonktüre uyum sağlayıp aksiyon almak kritik öneme sahiptir. Teknoloji ve dijital dünyanın ihtiyaçlara göre verimli kullanılması durumunda markaların gelecekleri daha umut verici bir hal alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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