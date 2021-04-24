YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI
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YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağına yönelik iddialar, yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Köyü'nde rahatsızlık yarattı.

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağına yönelik iddialar, yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Köyü'nde rahatsızlık yarattı. Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bölgede farklı ırk, din ve mezhepten vatandaşların yüzyıllardır bir arada yaşadığına dikkat çekerek, 'Burayı mutlaka tanımaları gerektiğine inanıyorum. Bu huzur ortamını tanımalılar. Her sene bu dönemde aynı şeyler dile getiriyor. Üzüntü duyuyoruz' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı iddiaları, Samandağ ilçesinde yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Vakıflı Köyü'nde rahatsızlık yarattı.

'ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

İddiaları değerlendiren Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bölgede yüzyıllardır Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Türk, Ermeni, Arap ve Kürt vatandaşların barış içinde bir arada yaşadığını söyledi. Çapar, 'Biz uluslararası ilişkilerde çok iyi değiliz. Türkiye ' ABD ilişkileri çok anlayabildiğim bir mecra değil ama size Türklerle Ermeniler bir arada nasıl yaşar çok iyi anlatabilirim. Burada Hatay'da Vakıflı'da bir arada yüzyıllardır komşuluk ilişkileri paydasında, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda, batıda duyduğumuz İslamafobi diye bir hastalık türedi, bunun ilacının da Müslümanlar ile Hristiyanlar'ın bir arada yaşaması olduğuna ve bu yüzden mutlaka burayı tanımaları gerektiğine inanıyorum. Bu huzur ortamını tanımalılar. Her sene bu dönemde aynı şeyler dile getiriyor. Üzüntü duyuyoruz. Ülkelerin siyasetine karışmıyoruz ama şahsım adına üzüntü duyuyorum? diye konuştu.

YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VAKIFLI KÖYÜ'NDE, JOE BİDEN RAHATSIZLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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