YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
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YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağına yönelik iddialar, yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı köyünde rahatsızlık yarattı.

 ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağına yönelik iddialar, yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı köyünde rahatsızlık yarattı. Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bölgede farklı ırk, din ve mezhepten vatandaşların yüzyıllardır bir arada yaşadığına dikkat çekerek, "Üzüntü duyuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı iddiaları, Samandağ ilçesinde yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Vakıflı köyünde rahatsızlık yarattı. İddiaları değerlendiren Vakıflı köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bölgede yüzyıllardır Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Türk, Ermeni, Arap ve Kürtlerin barış içinde bir arada yaşadığını söyledi. Çapar, "Türkiye- ABD ilişkileri çok anlayabildiğim bir mecra değil ama size Türklerle Ermeniler bir arada nasıl yaşar çok iyi anlatabilirim. Burada Hatay'da Vakıflı'da bir arada yüzyıllardır komşuluk ilişkileri paydasında, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda, batıda duyduğumuz İslamafobi diye bir hastalık türedi, bunun ilacının da Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada yaşaması olduğuna ve bu yüzden mutlaka burayı tanımaları gerektiğine inanıyorum. Bu huzur ortamını tanımalılar. Her sene bu dönemde aynı şeyler dile getiriyor. Üzüntü duyuyoruz. Ülkelerin siyasetine karışmıyoruz ama kendi adıma üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI
YÜZYILLARDIR ERMENİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI VAKIFLI KÖYÜNDE JOE BİDEN RAHATSIZLIK YARATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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