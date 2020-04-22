"Yüzyılın Çocukları" marşı yarın ilk kez internette yayınlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı anısına bestelenen "Yüzyılın Çocukları" marşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek Instagram canlı yayınında ilk kez seslendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı anısına bestelenen "Yüzyılın Çocukları" marşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek Instagram canlı yayınında ilk kez seslendirilecek. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda saat 15.00'te gerçekleşecek konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın, basbariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan eseri yorumlayacak. Sözü Bilgili'ye, bestesi ise Cihat Aşkın'a ait marşın ardından sanatçılar, "Ankara'nın Taşına Bak", "Manastır Türküsü", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" adlı eserleri icra edecek. Kaynak: AA