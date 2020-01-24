24.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:45

Donald Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu" diyerek Yüzyılın Anlaşması hakkında açıklama yaptı. Trump'ın sözleri sonrası Yüzyılın Anlaşması nedir? Yüzyılın Anlaşması maddeleri nelerdir? Yüzyılın Anlaşması planı neleri kapsıyor konuları araştırılmaya başlandı. Peki, Yüzılın Anlaşması nedir?

YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm" adı altında hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor

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