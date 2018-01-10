Yüzyılın Anlaşması: İran'a Karşı, İsrail-Arap İttifakı
FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Mecdalani, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" planıyla ilgili Filistin yönetimini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed aracılığıyla bilgilendirdiğini söyledi.
FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Mecdalani, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" planıyla ilgili Filistin yönetimini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed aracılığıyla bilgilendirdiğini söyledi. Mecdalani, "Anlaşma, İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi.
Kaynak: Dunya.com