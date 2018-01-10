Yüzyılın Anlaşması: İran'a Karşı, İsrail-Arap İttifakı

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Mecdalani, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" planıyla ilgili Filistin yönetimini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed aracılığıyla bilgilendirdiğini söyledi.

Yüzyılın Anlaşması: İran'a Karşı, İsrail-Arap İttifakı

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Mecdalani, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" planıyla ilgili Filistin yönetimini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed aracılığıyla bilgilendirdiğini söyledi. Mecdalani, "Anlaşma, İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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