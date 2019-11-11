Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

11.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:01

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayında Güneş ile Dünya arasından geçecek.



Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle