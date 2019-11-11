Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayıyla Güneş ile Dünya arasına giriyor.

11.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:01
Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayında Güneş ile Dünya arasından geçecek.


Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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