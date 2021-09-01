Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak

Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

ANKARA'da 8 yıl önce av tüfeğini temizlerken silahının ateş alması sonucu vurularak yüzünün bir kısmını ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan (30), beslenme ve solunum sıkıntısı çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor.

ANKARA'da 8 yıl önce av tüfeğini temizlerken silahının ateş alması sonucu vurularak yüzünün bir kısmını ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan (30), beslenme ve solunum sıkıntısı çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor. Midye satarak geçimini sağlayan Civan, "Ben de normal insanlar gibi yaşayabilmek istiyorum. Tek hayalim o. Eğer imkanım olur da gözlerim açılırsa yeniden doğacağım" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Ahmet Civan, 2013'te temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden vuruldu. Yüzünün bir kısmını ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan, kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından taburcu edilen Civan, 2019'da annesini kaybetti. Midye satarak yaşamını sürdüren Ahmet Civan, beslenme ve solunum sıkıntısı çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor. Arkadaşlarının yardımıyla tek başına yaşayan Civan, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.  

'HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM'Civan, av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden vurulduğunu belirterek, "10'un üzerinde ameliyat oldum. Sonrasında annemi kaybettim. Tek yaşıyorum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Çok zorda kalırsam arkadaşlarımdan birini çağırıyorum. Oturduğum ev kira, sabit bir işim yok. Bir yandan okumaya bir yandan da midye satarak geçinmeye çalışıyorum. Açık lise okuyorum, bitirdikten sonra KPSS'ye girip iş elde etmeye çalışacağım. Eğer imkanlarım olur da gözlerim açılırsa yeniden doğacağım. Tek hayalim, işimi elime alabilmek, evlilik kurabilmek, normal insanlar gibi hayatımı yaşamak istiyorum. Destek olabilecek kişilerden yardım istiyorum" dedi.'ÇOCUKLARIN BENDEN KORKMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR'

Çocukların kendisinden korktuğunu, bu duruma üzüldüğünü söyleyen Civan, "İnsanların içine karışabilmek, rahat bir yaşam sürdürmek istiyorum. Zorlandığım çok şeyler oluyor bir şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bazen içinde bulunduğum durumum psikolojik baskı yapıyor, daraldığım bunaldığım günler oluyor. Sevdiğim arkadaşlarım sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazı insanlar hor görebiliyor. Küçük çocukların benden korkması beni çok üzüyor. İyi kalpli insanlarla da karşılaşıyorum" ifadesini kullandı.


Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet'in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:48:33. #1.14#

title