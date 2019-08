Yüzünü kaplayan dev tümörden kurtulmak istiyor

Yüzünün sol tarafındaki tümörle yaşamı boyunca mücadele eden Uşaklı çiftçi, her geçen gün büyüyen ve yüzünün büyük bir alanını kaplayan kitleden kurtulmak için yardım bekliyor.

Banaz ilçesine bağlı Şaban köyünde yaşayan 3 çocuk babası Halil Kapusuz (63), yüzünde her geçen gün büyüyen dev tümörle mücadele ediyor.

Yüzünün sol tarafını tamamen kaplayan ve her geçen gün büyüyen kitle yüzünden sol gözü kapanmaya başlayan, soluk almakta zorlanan Kapusuz, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisini yaptıramamaktan yakınıyor.

Halil Kapusuz, AA muhabirine, yüzündeki tümörle doğduğunu, ailesinin ekonomik nedenlerden dolayı kendisini tedavi ettiremediğini, askere de tümör yüzünden gidemediğini anlattı.

Köyünde çobanlık ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, her geçen gün büyüyen tümör nedeniyle zorluklar yaşadığını dile getiren evli ve 3 çocuk babası Kapusuz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavi olamadığını kaydetti.

Tedavi olmak istiyor

Tümör yüzünden yaşam kalitesinin her geçen gün düştüğünü belirten Kapusuz, "Zor günler geçiriyorum. Tümör, tedavi olmazsam daha da büyüyecek. Yüzümün sol tarafı her geçen gün ağırlaşıyor, kendi imkanlarımla tedavi ettirme imkanım yok. Sol gözüm kapanmak üzere. Soluk almam zorlaşıyor, yardım istiyorum." dedi.

Sosyal hayatta da zor günler geçirdiğini, insanlarla daha az diyalog kurduğunu anlatan Kapusuz, "Sekiz kardeşiz. Onlarda, çocuklarımda birşey yok. Tümörün neden kaynaklandığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum, çaresizim. Uyurken bile çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimi duyurmaktan başka çarem kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kapusuz'un ağabeyi Ahmet Kapusuz ise tedavi masraflarını karşılayacak güçleri bulunmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA