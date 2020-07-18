Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada
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Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin önünde bırakılan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada
18.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:44

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin önünde bırakılan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Yüzünü havlu kapatarak gizleyen hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 15 Temmuz gecesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Melih Ş,. 1 ay önce 8 bin TL'ye aldığı motosikletini gece saatlerinde evinin önüne park etti. Ertesi sabah işe gitmek için evinin önüne çıktığı sırada motorunun bıraktığı yerde olmadığını fark eden Melih Ş. çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motorunun bir hırsız tarafından çaldığını gördü. Melih Ş. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

MOTOSİKLET HIRSIZI YÜZÜNÜ HAVLUYLA GİZLEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzünü havluyla gizleyen hırsızlık şüphelisi bir süre sokakta bekleyerek keşif yapıyor. Motosiklete doğru ilerleyen hırsızın soğuk kanlı tavırları dikkat çekiyor. Motosikletin kilidini kıran hırsız ardından motoru iterek götürüyor.


Kaynak: DHA

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