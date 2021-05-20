Yüzünü gizlemeye devam etti

İlk single çalışması Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaşan, Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan Didomido yeni projesi 'Yarım'la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Kariyerinin başından beri kendine has imajıyla yüzünün yarısını gizleyen Didomido şarkının klibinde de geleneği bozmadı.