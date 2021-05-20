Yüzünü gizlemeye devam etti
İlk single çalışması Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaşan, Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan Didomido yeni projesi 'Yarım'la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Kariyerinin başından beri kendine has imajıyla yüzünün yarısını gizleyen Didomido şarkının klibinde de geleneği bozmadı.
Çekimler boyunca klip için özel olarak hazırlanan 3 farklı yarım maskeyi kullanan Didomido, şarkının söz ve müziğine kendi imzasını attı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen klibin yönetmenliğini Said Ateş yaptı. 'Yarım' bugün(21.05.2021) Welog Social etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Kaynak: Snob Magazin