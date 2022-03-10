Yüzüne kimyasal madde atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 26,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Soner Bolat'ın (31) ev hapsi, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Yüzünde yanık izleri oluşan Sultan S., karara tepki göstererek, "Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir. Bir an önce tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum" dedi.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü. Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şimdi ev hapsinin de kaldırıldığını belirten Sultan S., "Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu. Yüzümde yaralar var. Zorla alıkoydu ve beni zorla öptü. Ona rağmen 4 ayrı suçtan iddianame düzenlendi; ama asliye cezada dava açıldı. Ben failin ayrıca ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir. Bir an önce tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, -