Yüzüne Gelen Meşale Hayatını Kararttı

Sivas'ta 9 yaşında okulda 19 Mayıs kutlaması sırasında yüzüne meşalenin gelmesi sonucu vücudunun büyük bölümününde 3'üncü derece yanıklar oluşan Erkan Kucur, yüzünün eski haline dönmesi için tedavi olup sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Yenimahalle 13'üncü Sokak'ta tek katı müstakil evde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Kucur 9 yaşındayken ilkokul 4'üncü sınıfa giderken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına katıldı. Kutlamalar sırasında belediye işçisi meşale yaktı. Meşalenin bir anda alev almasıyla panik yaşayan belediye işçisinin elinden attığı meşale Kucur'un yüzüne geldi. Panik yaşayan Kucur, tiner kutusunun üzerine düştü. Bir anda alevler içerisinde kalan Kucur'un yüzünde ve vücudunun tamamında 3'üncü derecede yanıklar oluştu. Kucur yanıklar sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklar dolayısıyla sosyal hayatta sıkıntı çekmeye başlayan tedavi olup yüzünün eski haline dönmesini bekliyor.

19 Mayıs kutlamaları sırasında meşale patlaması sonucunda yandığını söyleyen Erkan Kucur,"Bu zamana kadar çok operasyonlar geçirdim 10 defa ameliyat oldum ama bundan 2 sene öncesine kadar tedavi edilmesinin çaresi yok deniliyordu. Bir doktor tanıdım. Ona gittim. 'Bana komple düzelme şansın var ama biraz maliyetli' dedi. Bende durumum olmadığı için şuanda çaresiz olarak beklemekteyim. Valiliğe, bakanlığa, sağlık müdürlüğüne başvurdum. Miktarın yüksek olduğunu söylediler. Ben de çocukluktan bugüne kadar bana kalan yüzümdeki yanıkların geçmesi için her zaman Allah'a şükrederdim. İnşallah yardımsever biri çıkar beni bu durumdan kurtarır diye bekliyorum. İnşallah hayalimi gerçekleştireceğim. Çocukluktan kalan bu yanıkların imkanı varken tedavi edilmesini istiyorum." dedi.

"İnsanları tepkili bakıyor"

Sosyal hayatta ben pek fazla dışarı çıkamadığı insanların kendisine tepkili baktıklarını görünce üzüldüğünü anlatan Kucur," Ben her zaman Allah'a şükrediyorum. Bu bana Allah'tan gelen bir şey. Kimseye bir şey diyemiyorum ama içimde sızıntı oluyor. Bundan dolayı psikolojik tedavide gördüm. Bu durumun bana sosyal hayatta çok etkisi oluyor. Yeterli yardım yapılırsa kendi derimden alınan parçayla, deriyle benim yüzüme balon patlatacaklar. 4 defa ameliyat olup balon tedavisi yaparak yüzüm düzeltilecek." diye konuştu.

Hurda toplayarak geçimini sağladığını ifade eden Kucur iş bulmakta sıkıntı çektiğini elleri ve kollarının yanıktan dolayı pek fazla işlemediğini bu yüzden pek fazla çalışamadığı söyledi,

Kucur'un 22 yaşındaki Gamze Kucur ise eşinin tedavi olmayı çok istediğini dışarı çıkıp bir yere gitmediği belirterek yardım beklediklerini ifade etti. - SİVAS