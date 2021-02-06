Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası
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Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası

06.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:20
Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası

ANTALYA'da yüzünde çıkan yaralar sonrası iz kalınca bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Şafak E. (45), tabancayla intihar etti.

ANTALYA'da yüzünde çıkan yaralar sonrası iz kalınca bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Şafak E. (45), tabancayla intihar etti. Şafak E.'nin 1 ay önce de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. 

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Şafak E., 8 ay önce yüzünde çıkan yaralar nedeniyle iz kalınca, iddiaya göre bunalıma girdi. Geçen ay ilaç içerek intihara kalkışan Şafak E., bugün evdeki tabanca ile başına bir el ateş etti.

Şafak E.'nin eşi polis memuru H.E.'nin ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şafak E.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şafak E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası
Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası
Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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