Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
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Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'de yüzündeki lekeleri sildirmek için bir güzellik merkezine giden Aysun Berber hayatının şokunu yaşadı.

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Kocaeli'de yüzündeki lekeleri sildirmek için bir güzellik merkezine giden Aysun Berber hayatının şokunu yaşadı. Güzellik merkezinde uygulanan yanlış tedaviyle Berber'in yüzünde yanıklar oluştu.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde yaşayan Aysun Berber yüzündeki lekeleri sildirmek için İzmit'te faaliyet gösteren bir güzellik merkezine gitti. Tedavisine başlanan 32 yaşındaki Aysun Berber'in yüzünde ilk seanstan sonra yanıklar oluşmaya başladı. Hayatının şokunu yaşayan Aysun Berber tedavi olduğu güzellik merkezine ulaştı. Ancak iddialara göre özür bile dilemeyen güzellik merkezi Aysun Berbere sadece krem vermekle yetindi.

Yüzünü yaktılar özür bile dilemediler

İki gün önce gözümün altında kahverengi bir lekeler oluştuğunu söyleyen Aysun Berber, "Leke için bir güzellik merkezine gittim. Ufacık bir leke tedavisinin sonucu komple yüzümde yanıklar oluştu. Ertesi sabah yüzümde aşırı bir hassasiyetle uyandım. Öğlene kadar klinikteki yetkililere ulaşamadım. Kliniğe gittiğimde de uzlaşmaya yanaşmadılar. Sadece bir krem verip düzeleceğini söylediler ve özür bile dilemediler. Şikayetçi olacağımı söyledikten sonra özür dilemeye başladılar ve uzlaşma yoluna gittiler. Daha sonra başka bir hastaneye gidip raporumu aldım. İkinci derecede yanıkların olduğunu söylediler. Şu an su ve rüzgardan, ve maskelerden aşırı hassasiyet yaşıyorum, gözümden yaş gelecek dereceye geliyorum. Karakola gidip bu olay nedeniyle şikayetçi oldum. Taksirle yaralamadan tutanak tutuldu" dedi.

Yüzünün yüzde 50'si yandı

Yüzünde yüzde 50 yanıklar oluştuğunu söyleyen Berber, "Bir yıllık bir tedavinin sonunda yüzümdeki yanıkların sadece yüzde 50'sinin iyileşme ihtimali var. Yani yüzümdeki bu lekeler kalıcı olacak. Bu 900 TL'lik bir paketti. Ben sadece ilk seansın paketi olarak 150 TL vermiştim. Allah'tan tek seansın parasını verdim ama tek seansla bu hale geldim. Hiçbir kadın benim yaptığım hatayı yapmasın, profosyonel yerlerde hekimler tarafından ciltlerine bakım yaptırsınlar. Benim gibi olmasınlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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