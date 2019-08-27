Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
Yaralanan çocuğa sağlık görevlilerinin ambulansda müdahale etmesi Ambulansın gidişi ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlamasın sonucu yaralandı.
Yaralanan çocuğa sağlık görevlilerinin ambulansda müdahale etmesi
Ambulansın gidişi
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlamasın sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12) maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.