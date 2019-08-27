Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

27.08.2019 15:26
Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Karapınar Mahallesi'ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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