Yüzünde kesi ve kemiklerinde kırıklar oluşan hasta, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
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Yüzünde kesi ve kemiklerinde kırıklar oluşan hasta, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

04.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:47
Yüzünde kesi ve kemiklerinde kırıklar oluşan hasta, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hayvanları için demir bariyer yapmak isterken metal kesme testeresinin dişlilerinin parçalanması sonucu yüzünde kesi ve kemiklerinde kırık oluşan kişi, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hayvanları için demir bariyer yapmak isterken metal kesme testeresinin dişlilerinin parçalanması sonucu yüzünde kesi ve kemiklerinde kırık oluşan kişi, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yapılan açıklamaya göre, Ahmet Bolat (65) hayvanları için demir bariyer yapmak isterken, kullandığı metal kesme testeresinin dişlileri parçalandı.

Dişli parçalarının isabet ettiği yüzünde kesi ve kırıklar oluşan Bolat, yakınları tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından KSÜ Tıp Fakültesi Acil Servisine sevk edilen Doğan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural başkanlığındaki 4 kişilik ekip tarafından ameliyata alındı. Hasta, yaklaşık 5 saat süren operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ural, hastanın ilk muayenesinde yüz bütünlüğünün hasar gördüğünü, alt çene, üst çene, elmacık, ve burun kemiği ile gözün tabanındaki kemikte çok parçalı kırıklar tespit ettiklerini belirterek, "Yüzünün içindeki yabancı cisimler uzaklaştırıldıktan sonra titanyum vida ve plaklar kullanılarak önce alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldı. Ardından, göz tabanındaki parçalanıp ufalanmış olan kemik yerine onu taklit eden ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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