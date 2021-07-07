Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

Turizm sezonun başlaması ile birlikte sahil ilçelerimizde boğulma olaylarını önlemek için İnebolu İlçemiz Osman Sungur Tesisleri'nde, İlimizin sahil ilçelerini kapsayan "Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler" toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.