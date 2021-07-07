Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Turizm sezonun başlaması ile birlikte sahil ilçelerimizde boğulma olaylarını önlemek için İnebolu İlçemiz Osman Sungur Tesisleri'nde, İlimizin sahil ilçelerini kapsayan "Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler" toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.

Turizm sezonun başlaması ile birlikte sahil ilçelerimizde boğulma olaylarını önlemek için İnebolu İlçemiz Osman Sungur Tesisleri'nde, İlimizin sahil ilçelerini kapsayan "Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler" toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu Kaymakamları ile Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanı ile sahil ilçelerimiz kolluk kuvvetlerinin birim amirleri katıldı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla insanların serinlemek maksadıyla deniz, dere, ırmak, gölet, baraj vb. yerlerde suya girme ihtiyacı duydukları belirtilerek, boğulma olayları meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmakta olduğu kaydedildi.

Toplantıda; önceki yıllarda alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve alınması gereken yeni tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurum temsilcilerinin görüşleri alınarak karara bağlandı.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:15:15. #1.15#

title