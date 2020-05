Yüzüklerin Efendisi'nin "Gollum"u Kovid-19'a karşı bağış için Hobbit'i canlı okuyacak

Yüzüklerin Efendisi filminde Gollum karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Andy Serkis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yardım toplanması için Hobbit kitabını baştan sona canlı okuyacak.

BBC'nin haberine göre, Serkis'in Alman asıllı İngiliz yazar J. R. R. Tolkien'in 1937 tarihli kitabı Hobbit'i ara vermeden baştan sona canlı okumasından elde edilecek gelir, NHS Charities Together ve Best Beginnings vakıfları arasında paylaşılacak.

Yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen yayının detaylarına, Serkis'in "Hobbitathon Covid-19 Go Fund Me Page" sayfasından erişilecek.

Yayınla 100 bin pounddan fazla yardım toplanması hedefleniyor.

Serkis, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağında birçoğumuz tecrit halinde mücadele veriyoruz. Bu zor zamanlarda, sizi bugüne kadar yazılmış en muhteşem fantastik maceralardan birine götürmek istiyorum. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç duyanlar için olağanüstü işler yapan iki harika vakfa yardım toplamak amacıyla Orta Dünya'da oturarak geçecek 12 saatlik maraton." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA