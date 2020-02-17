Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı - Haberler

Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

17.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:39
Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü ekipleri çıkardı.


Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Murat Ö. (16) isimli şahıs taktığı yüzük parmağından çıkartamadı. Kahta Devlet Hastanesi acil servisine giden şahsın parmağına sıkışan yüzüğü çıkartması için çağırıldı.


İtfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü kesici alet ile keserek parmağı çıkarttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler