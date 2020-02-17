Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Murat Ö. (16) isimli şahıs taktığı yüzük parmağından çıkartamadı. Kahta Devlet Hastanesi acil servisine giden şahsın parmağına sıkışan yüzüğü çıkartması için itfaiye çağırıldı.
İtfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü kesici alet ile keserek parmağı çıkarttı. - ADIYAMAN