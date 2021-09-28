Yüzücülerimiz, Türkiye Grup Yarı Finallerine Katılıyor

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı yüzme takımı sporcularımız Cemre Çimen, Deren Güler, Irmak Toker, Atakan Çinar ve Kaan Yüce, İzmir'de düzenlenen 11-12 yaş il içi vize müsabakalarında katıldıkları 20 yarışta 19 baraj geçerek; Türkiye Grup Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan 11-12 yaş il içi vize 3. Seçme Müsabakaları, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 20 takım ve 180 sporcunun katıldığı yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor da 5 sporcu ile yer aldı. 2009 doğumlu sporcularımız Cemre Çimen ve Deren Güler ile 2010 doğumlu sporcularımız Irmak Toker, Atakan Çinar, Kaan Yüce; katıldıkları 20 yarıştan 19'unda baraj geçerek Kasım ayında düzenlenecek olan Türkiye Grup Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.

Müsabakalarda alınan sonuçlar hakkında açıklamalarda bulunan Yüzme Antrenörümüz Sinan Aktilav, "Toplamda 2 x A3 barajı, 2 x A2 barajı, 7 x A1 barajı, 7 x B2 barajı ve 1 x B1 barajı geçerek; Kasım ayında yapılacak olan 11-12 yaş Türkiye Grup Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandık. TYF tarafından müsabakaların takvimi açıklanacak. Önümüzdeki süreçte hazırlıklarımızı sürdürüp, yarı finallerde başarılı olmayı hedefliyoruz. İnşallah oradan da Türkiye Şampiyonasına katılmak istiyoruz" diye konuştu.

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