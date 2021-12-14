NEVŞEHİR (Habermetre) - Yüzücülerimiz Trabzon'dan 2 Altın ve 2 Gümüş Madalya ile Döndü

Trabzon'da gerçekleştirilen 11 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yine başarılı sonuçlara imza attılar.

8-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 11 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları'na 37 ilden 142 kulüp ve 604 sporcu katıldı.

Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlar sonunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden, Nil Kara 400 metre serbest stilde altın, Masal Deniz Miçoğullari 200 metre sırtüstü stilde altın, Recep Özdemir 400 metre serbest stilde gümüş, Nidanur Çetinel 400 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran 2021 yılının son yarışlarından 2 altın ve 2 gümüş madalya ile dönen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri Eyüp Emre Cıncık'ı tebrik etti.

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