Yüzücülerimiz Edirne'den Madalya ile Döndüler

MANİSA (Habermetre) - Edirne'de gerçekleştirilen 12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışlarında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcularımız Cemre Çimen altın madalya kazanırken, Deren Güler de gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları 17-19 Aralık tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlara çeşitli illerden 600'e yakın sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme takımı sporcularımız Cemre Çimen 4 kulvarda, Deren Güler de 2 kulvarda yarıştı. Cemre Çimen katıldığı 4 yarışta 3 kez en iyi derecesini geliştirdi ve altın madalya kazandı. Deren Güler katıldığı 2 yarışta baraj aşarak gümüş madalya kazandı.

Edirne Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörümüz Sinan Aktilav, "Sporcumuz Cemre Çimen, girdiği 4 müsabakada 3 kez kendi en iyi rekorunu elde etti. 1 x A4 baraj, 2 x A2 baraj, 1 x A1 baraj aşan Cemre, altın madalya kazanarak bizleri mutlu etti. Bir diğer sporcumuz Deren Güler de ağır soğuk algınlığı ile yarıştığı katıldığı yarışlarda 1 x A2 baraj ve 1 x A1 baraj aşarak gümüş madalya kazandı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Edirne'de gerçekleştirilen yüzme yarışlarında madalya kazanan sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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