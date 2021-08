Yüzücülerimiz Derecelerini Geliştirdiler

Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı, İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 26-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Genç ve Açıkyaş Bireysel Yüzme Şampiyonasında toplamda 4 madalya, 1 A Final, 5 B Final, 1 C Finali ve 17 best time yaptılar. Sporcularımız 29-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Genç ve Açıkyaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesini de 1 A Finali, 6 B Finali, 1 C Finali ve 14 best time ile tamamladılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcuları, İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda art arda gerçekleşen iki turnuvada gösterdikleri performanslarla en iyi derecelerini yine geliştirdiler. 26-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Genç ve Açıkyaş Bireysel Yüzme Şampiyonasına İrfan Efe Baras, Kaan Yalın Çullu, Özlem Yetim, Nehir Toker, Vahdet Efe Uyar ve Ayberk Nail Yavaş'tan oluşan 6 sporcumuz katıldı. Takımımız toplamda 4 madalya, 1 A Final, 5 B Final, 1 C Finali ile 17 best time yaptılar.

Sporcularımızın Aldığı Sonuçlar;

Özlem Yetim ;

200 m sırtüstü branşında B Final 1. si, Türkiye Genç Bayanlar 5. si,

50 m sırtüstü branşında A Finalde Genç Bayanlar Türkiye 2. si,

100 m sırtüstü branşında B Final 1. si Genç Bayanlar Türkiye 3. sü,

50 m serbest branşında Genç Bayanlar Türkiye 5. si oldu.

Nehir Toker;

50 m serbest yarışında B Final 1. si, Türkiye Genç Bayanlar 4. sü,

100 m serbest branşında B Finali

50 m kelebek branşında B Finalde 3. sü

50 m sırtüstü branşında B Final 1. si, Türkiye Genç Bayanlar Türkiye 3. sü oldu.

Kaan Yalın Çullu;

50 m serbest branşında kendi en iyi zamanı

100 m serbest branşında kendi en iyi derecesi

200 m serbest branşında kendi en iyi zamanını yaptı.

Vahdet Efe Uyar;

100 m serbest branşında best time yaptı.

50 m kelebek branşında best time yaptı.

Ayberk Nail Yavaş ;

200 m sırtüstü branşında best time yaptı.

Milli Takım Seçmelerine Katıldılar

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler İrfan Efe Baras, Kaan Yalın Çullu, Özlem Yetim ve Nehir Toker 29-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Genç ve Açıkyaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesine katıldı. Takımımız toplamda 1 A Finali, 6 B Finali, 1 C Finali ve 14 best time yüzerek; şampiyonayı tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörü Sinan Aktılav, sporcularımızın müsabakalarda aldıkları sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aktılav, yüzücülerimizin gelişimlerini sürdürdüklerini belirterek, daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre