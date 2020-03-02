Yüzücüler, Milli Takım seçmelerine katılıyor

02.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:41

Manisa Büyükşehir Belediyespor başarılı yüzücüleri, Manisa'da düzenlenen 15+ yaş Türkiye Milli Takım seçmesi ön eleme müsabakalarında elde ettiği önemli derecelerle, 11-15 Mart tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçme müsabakalarına katılma hakkı kazandılar.

11-15 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 15+ yaş Milli Takım seçme müsabakalarına; kulübümüzden İrfan Efe Barlas, Kaan Yalın Çullu, Özlem Yetim ve Nehir Toker katılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, ön eleme müsabakalarına 6 sporcusu ile katılırken; toplamda 35 startta 26 best time derecesi elde etti.

Kaynak: Bültenler