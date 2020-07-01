HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan denize giren yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova Çınarcık'a kadar yüzdü.

Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar
01.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:19

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan denize giren yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova Çınarcık'a kadar yüzdü. Yaklaşık 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamlayan yüzücülerin asıl hedefi ise Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzerek geçmek.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle, profesyonel yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, İstanbul Kartal'dan başlayarak Yalova'nın Çınarcık ilçesine yüzerek geldi. Dragos Sahili'nde bir araya gelen iki yüzücüyü, emekli SAT Komandosu Namık Ekin ve yüzücülerin antrenörü İrfan Hattaoğlu, tekneyle takip etti. 26 kilometre mesafeyi 10 saatte kat eden Aydoğdu ve Seven, asıl hedeflerinin ise, Mersinden Kıbrıs'a yüzmek olduğunu belirtti. Geçmişte Cebelitarık Boğazı ve Manş Denizi'ne dalan yüzücüleri, Çınarcık ilçesi Koru Sahili'ndeki vatandaşlar alkışlar eşliğinde karşıladı.ASIL HEDEFİMİZ KIBRIS'A GEÇMEKSabah 06.30 gibi suya girdiklerini söyleyen Yüzme Antrenörü İrfan Hattatoğlu, Yüzücülerimiz için iyi bir antrenman oldu. Bu bir meydan okuma. Biz özellikle Emre Seven için, Eylül'de Mersin Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kıbrıs geçişini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ön bir antrenman oldu. Bu mesafeyi tamamladık. Asıl hedefimiz Kıbrıs'a geçmek. Böyle bir etkinlik yapacağız. Emre Seven daha önce Cebelitarık ve Manş Denizi'ni geçen bir arkadaşımız. Bu konuda tecrübeli. Bugün Dragos-Çınarcık geçişini gerçekleştirdik. Başarılı bir geçiş oldu. Güzel bir parkur. Bugün bu parkuru denemiş olduk. Eylül ayında yapmayı planladığımız geçişi de başarıyla tamamlamayı temenni ediyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi.'TÜRKİYE İÇİN YAPTIKLARI ÇOK BÜYÜK'Yüzücülere botla eşlik eden emekli SAT Komandosu Namık Ekin, Emre'yi eskiden beri tanıyorum. Yüzme rekorlarını duyunca antrenörlük yapmamı istediler. Beni yanına hoca olarak davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle arkadaşlar çok ama bunları bulup, değerlendirip ülkemizin reklamını yapmak önemli. Türkiye için yaptıkları çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu.'KULACIM KADAR UZAĞIMDASIN''Kulacım kadar uzağımdasın' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Emre Seven ise şunları söyledi;KKTC'deki kardeşlerimizle değişik bir köprü kurduk. Sesimize Yenişehir Belediyesi'nden cevap geldi. Onların desteğiyle Eylül ayında Mersin-Kıbrıs arasını yüzerek geçeceğiz. Bugün bunun bir simülasyonunu yaptık. Hatalarımızı gördük. Hepsini tamamlayacağız. Gelinlerin dantel oyasını yaptığı titizlikle projeyi hazırlıyoruz. Hatalarımızı görerek ders alıyoruz. Güzel bir ekibiz. Ekibimin varlığı bana güç veriyor. Bu işin mutfağında değerli ağabeylerim var. İyi bir ekibiz ve bu işi başaracağız.

Herkesin Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan Mustafa Aydoğdu, Güzel bir yüzme gerçekleştirdik. Bugünün ülkemiz için de ayrı bir önemi var. Bunun için bütün Türkiye'nin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bu vatan hepimizin. Bayramımız kutlu olsun diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Spor
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Spor
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti Spor
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti Spor
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Spor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Futbolcu Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 23:58:30. #1.14#
title