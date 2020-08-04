Yüzü maskeli iki soyguncu önce iş yeri sahibini vurdular sonra soygun yaptılar
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Yüzü maskeli iki soyguncu önce iş yeri sahibini vurdular sonra soygun yaptılar

Yüzü maskeli iki soyguncu önce iş yeri sahibini vurdular sonra soygun yaptılar Adana'da yüzü maskeli 2 kişi bir bakkala girerek soygun yaptı.

04.08.2020 00:14 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:21

Yüzü maskeli iki soyguncu önce iş yeri sahibini vurdular sonra soygun yaptılar

ADANA - Adana'da yüzü maskeli 2 kişi bir bakkala girerek soygun yaptı. Soyguna direnen iş yeri sahibi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen yüzü maskeli iki kişi bir bakkala soygun amacıyla girdi. İş yeri sahibi Abdullah Yasan soygunculara direnmeye başladı. Bunun üzerine soygunculardan birisi tabanca ile Yasan'a iki el ateş etti. Yasan ayağından ve karnından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, bakkalın kasasında para alıp motosiklete binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasan'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yasan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bakkal içerisinde delil çalışması yaptı. Delil çalışmalarının ardından polis bölgeyi abluka altına alarak soyguncuları yakalama çalışması başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yüzü maskeli iki soyguncu önce iş yeri sahibini vurdular sonra soygun yaptılar

Kaynak: İHA

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