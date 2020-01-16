Yüzmeyle tanışan "özel sporcular" havuzdan 49 madalya çıkardı

16.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04

Tekirdağ'da kurslara katılarak yüzmeyle tanışan "özel sporcular", şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla geleceğe umutla bakıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Atatürk yüzme havuzunda geçen yıl açtığı yüzme kurslarına aralarında otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü yaşayan sporcular da katıldı.

Burada yüzmeyi öğrenerek sosyalleşen "özel sporcular" katıldıkları Türkiye ve bölge şampiyonalarında kurbağalama, serbest, sırtüstü ve karışık yüzmede 49 madalya kazandı.

Elde ettikleri başarılarla öz güven kazanan ve geleceğe umutla bakan sporcular, bu yıl kendilerini geliştirip milli takıma seçilmeyi amaçlıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların azimli çalışmaları sonucu şampiyonalardan güzel derecelerle döndüklerini söyledi.

Sporcuların yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde çalışarak yarışlara hazırlandığını anlatan Bulut, "Çocuklar bize ilk geldiğinde yüzmeyi bilmiyor. Biz öncelikle onları suya alıştırıyoruz ve yüzmeyi öğretiyoruz. Zaman içinde yüzmeyi öğrenenler belli bir seviyeye geliyor. Belli bir seviyenin de üstüne çıkan sporcularla çeşitli şampiyonalara katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzme 'özel çocuklar'a çok şey katıyor"

Bulut, geçen yıl ilk olarak Antalya'da düzenlenen bölge şampiyonasına gittiklerini ve 35 madalya kazandıklarını, burada başarılı olan sporcularla da Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını ifade etti.

Türkiye Şampiyonası'nda Ataberk Yücel'in 8, Berfin Gülşah Papakçı'nın da 6 madalya kazandığını belirten Bulut, "Özel çocuğu olan ailelere ricamız, çocuklarını evlere kapatmasınlar. Çocuklarını yüzmeye veya herhangi bir spor branşına getirsinler. Yüzme özel çocuklara çok şey katıyor." dedi.

Bulut, bu yıl da Türkiye'de düzenlenecek şampiyonalara katılacaklarını, milli takıma sporcu vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Mental retardasyon (öğrenme güçlüğü) rahatsızlığı bulunan sporculardan Ataberk Yücel ise yüzmeyle 8 yıl önce tanıştığını anlattı.

Engelli çocukların sosyalleşmek için bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğine işaret eden Ataberk, "Bazı aileler engelli olduğu için çocuklarını eve kapatıyor. Babam beni sürekli denize, havuza bir yerlere götürerek sosyalleştirdi. Anne babalar çocuklarının elinden tutarak onları bir yerlere götürsün. Engelli çocuklar doğal halleriyle sevilip mutlu edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA