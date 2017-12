Yüzmenin 'kimya'sını çözdü

Kimya öğretmeni 40 yaşından sonra yüzme öğrendi, Manş Denizi'ni yüzerek geçti



SAMSUN - Samsun'da 40 yaşından sonra yüzme öğrenen 52 yaşındaki kimya öğretmeni Menderes Eskiçırak, Manş Denizi'ni yüzerek geçen 6 kişilik ilk Türk takımının içerisinde yer aldı. Eskiçırak 6 kez İstanbul Boğazı'nı, 2 kez de Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti.

Basketbol ile uğraştığı yıllarda iki dizinden de ameliyat geçiren Menderes Eskiçırak, basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Ayaklarını güçlendirmek ve eski sağlığını kavuşmak için 40 yaşından sonra yüzme öğrenen Eskiçırak, hem ayaklarını eski sağlığına kavuşturdu hem de yüzmeyi bir yaşam biçimi haline dönüştürdü. Kimya öğretmenliği ve yüzmeyi bir arada başarılı bir şekilde yürüten Eskiçırak, yüzme sporunda birçok başarıya imza attı. Türkiye'de açık su yüzme yarışlarında birçok derece elde eden Eskiçırak, Manş Denizi'ni yüzerek geçmeyi başardı. Yüzme antrenörlüğü belgesi alan ve 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Menderes Eskiçırak, Samsun'da yürütülen ve binlerce ilkokul öğrencisinin yüzme öğrendiği "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi"nde öğrencilere yüzmeyi öğretiyor. Kimya öğretmeni olarak suyun kimyasını çok iyi bildiğini belirten Eskiçırak, suya aşık olduğunu söyledi.

"Yüzmenin kesinlikle yaşı yok"

Eskiden basketbol sporu ile ilgilendiğini belirten Menderes Eskiçırak, "İki ayağımdan da ön çapraz bağlardan sakatlandım. Her iki ayağımdan üç defa diz ameliyatı yaptırdım. Fakat ameliyatlar pek sağlıklı olmadı. Bunun için ne yapabilirim düşüncesiyle 40 yaşından sonra yüzmeye başladım. Ondan sonra ayaklarım güçlendi. Yüzme tekniklerini öğrendim. İşin ilginç yanı iyi de bir yüzücü oldum. Türkiye'de birçok yerde açık su yarışlarında dereceler yaptım. Klasmanlarda yüzde 10-15'lik dilimlere girdim. 6 kez İstanbul Boğazı'nı, 2 kez Çanakkale Boğazı'nı geçtim. 2013 yılında İngiltere Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ni takım halinde geçen ilk 6 kişilik ekipten birisi de benim. Bu benim için gurur verici bir olay. Açık su yarışlarına başladıktan sonra antrenörlük belgesi aldım. Kimya öğretmeniyim. Aynı zamanda yüzme antrenörü olduğum için Samsun'da 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine yüzme dersi veriyorum. Bu işten zevk alıyorum. Yüzmenin kesinlikle yaşı yok. Her yaş grubuna hitabeden mükemmel bir spor. 85-90 yaşlarında çok iyi yüzücüler var. Ben de yüzmeye gönül verdim. Spor yap genç kal... Bütün genç arkadaşlara yüzmeyi tavsiye ediyorum. Önceden imkan yoktu ama şimdi her yerde birçok yüzme tesisi var" dedi.

"Öğrencilerime de H2O'yu anlatıyorum"

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Eskiçırak, "Ben bu suyu seviyorum; suya aşığım. Suyun kimyasal formülünü de çok iyi biliyorum. Öğrencilerime de H2O'yu anlatıyorum. Yaradan çok güzel yaratmış. İkisi dünyanın en tehlikeli elementi. Hidrojen dünyanın en patlayıcı elementi. Oksijen yanıcı bir element. Fakat bunları birleştiren güç o kadar güzel birleştirmiş ki ikisi hayata anlam veren bir bileşik oluyor. Su molekülü oluyor. 40 yaşında yüzmeye başladım. Şimdi 52 yaşındayım. Yarışmalarda bizi geçen yüzücüler ya profesyonel yüzücüler ya da milli yüzücüler. Gençlere duman attırıyoruz. Gençler bizi pek geçemiyor. Elit yarışmacılar geçebiliyor" diye konuştu.