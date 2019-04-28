Yüzmek İçin Dereye Giren İki Gençten Biri Boğuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yüzmek için dereye giren iki gençten biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdullah Elhatip (21) ve Hıdır Hasno (20) yüzmek için Elbeyli Konaklama Tesisi yakınlarındaki dereye girdi.

İki gencin derede çırpındıklarını gören vatandaşların yardımıyla Hıdır Hasno sudan çıkarıldı.

Suda kaybolan Abdullah Elhatip için çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Dalgıç polislerin deredeki iki saatlik arama çalışmalarının ardından Elhatip'in cesedine ulaşıldı.

Abdullah Elhatip'in cesedi, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Hıdır Hasno'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA