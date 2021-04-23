Yüzmede yıldız, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin ilk gününde ENKA adına yarışan Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.26.06'lık derecesi ile 15-16, 17-18 ve artı 19 yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

ENKA'dan Sudem Denizli de 200 metre sırtüstü yarışında 2.13.16'lık derecesi ile 15-16, 17-18 yaş kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı