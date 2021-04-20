Yüzmede yıldız, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmeleri Edirne'de yapılacak
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Yüzmede yıldız, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmeleri Edirne'de yapılacak

Yüzmede yıldız, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmeleri Edirne'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, Edirne'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, Edirne'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Güven Duvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan organizasyonun 22-25 Nisan'da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenleneceğini belirtti.

Yarışların olimpiyat seçmeleri değerini taşıdığına dikkati çeken Duvan, "Yarışmalar sabah seçme seansı akşam final seansı olarak yapılacak olup sabah saat 09.00, akşam saat 17.00'de başlayacak. Olimpiyat akredite bir yarış olması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları seçmeleri niteliği taşımaktadır. Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan ve Kuzey Makedonya milli takımları da katılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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