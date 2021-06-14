Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı

Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'da pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verilen yüzme yarışları, 'Performans Tespit Müsabakaları' ile start aldı.

Adana'da pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verilen yüzme yarışları, 'Performans Tespit Müsabakaları' ile start aldı.

Adana 100. Yıl Yüzme Havuzunda 11-13 Haziran tarihlerinde pandemi tedbirleri altında yapılan yarışmalara 4 il, 19 kulüpten 97 erkek 88 kadın toplam 185 sporcu katıldı.

Covid-19 nedeniyle uzun bir süre yarış yapma şansı olmayan sporcular, barajı geçebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Müsabakaları yakından takip eden Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, hedeflerinin Adana'yı yüzmenin başkenti yapmak olduğunu söyledi.

Federasyonun ve yüzme camiasının Adana'ya bakış açılarının da bu yönde olduğunu belirten Şanlı, "Sporun içinden gelen bizler tüm branşlarda olduğu gibi yüzmede de Adana'yı bir numara yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 nedeniyle sporcularımız antrenman ve yarış yapmakta sıkıntılar yaşadılar. İnşallah yakın zamanda bu illetten kurtulup normal hayatımıza döndüğümüzde Adana yüzmesi için gereken sıçramayı yapacağız" dedi. - ADANA

Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akşam 22.00'de gündüz maçı
Akşam 22.00'de gündüz maçı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Selma Ergeç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:47:02. #1.14#

title