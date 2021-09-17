Yüzmede milli takıma seçilme derece geçerlilik tarihleri değişti - Haberler Spor
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Yüzmede milli takıma seçilme derece geçerlilik tarihleri değişti

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Yüzmede milli takıma seçilme derece geçerlilik tarihleri değişti

Türkiye Yüzme Federasyonu, milli takıma seçilmek için derece geçerlilik tarihlerinin pandemi nedeniyle değiştiğini duyurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu, milli takıma seçilmek için derece geçerlilik tarihlerinin pandemi nedeniyle değiştiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, derece geçerlilik tarihlerinin Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası için 7 Kasım, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları için 17 Nisan 2022 olarak güncellendiği belirtildi.

Dünya Gençler Şampiyonası için ise derece geçerlilik tarihinin 1 Ekim'den başlayıp, 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası'nın sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Yüzmede milli takıma seçilme derece geçerlilik tarihleri değişti - Haberler Spor
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