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Yüzmede milli takım seçmeleri Gaziantep'te yapılacak

Yüzmede milli takım seçmeleri Gaziantep'te yapılacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Yüzmede 2022 Milli Takım Seçme Yarışması, 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenecek.

GAZİANTEP (AA) - Yüzmede 2022 Milli Takım Seçme Yarışması, 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya katılacak sporcu, idareci ve antrenörlerin 21 Ocak'a kadar katılım formlarını doldurarak federasyona iletmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların formlarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine onaylatmaları gerektiği de kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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