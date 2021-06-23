Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
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Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan seçmelerde ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan yarışları izledi.

Kocakaya, müsabakaların ardından AA muhabirine, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun dünyaya örnek bir yapı olduğunu söyledi.

Edirne'de de çeşitli müsabakaların düzenlendiğini aktaran Kocakaya, "Olimpiyatla ilgili kotanın son dönemini yaşıyoruz. Yoğun bir tempoyla bütün ülkelerin yaptığı gibi olimpik denemeler yapıyoruz." dedi.

Kocakaya, 9 yüzücünün Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığını kaydetti.

"Bunlar bizim ülkemizin milli ve yerli kahramanları"

Başkan Erkan Yalçın da ecdat yadigarı Edirne'nin milli yüzücülere uğurlu geldiğini belirterek, "Olimpiyat A kotamız 9 oldu. Olimpiyat kotası Türkiye tarihinde ilk defa 9'a çıktı. Bir önceki olimpiyatlarda ikiydi, bugün 9 yüzücümüz olimpiyata gitmeye hak kazandı. Tabii güzel bir gurur. Bunlar bizim ülkemizin milli ve yerli kahramanları." diye konuştu.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları üçüncü gün müsabakalarıyla yarın devam edecek.

Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor
Yüzmede milli takım seçmeleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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