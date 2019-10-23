Yüzmede milli kafile belli oldu
İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi belli oldu.
İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi belli oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İskoçya'nın Glaskow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türker Oktay, Eray Ac¸ıkgo¨z, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar: Ekaterina Ivanova Avramova, Zehra Duru Bı·lgı·n, Berı·l Bo¨cekler, I·lknur Nı·han C¸akıcı, Denı·z Ertan, Viktoria Zeynep Gu¨nes¸, Gı·zem Gu¨venc¸, Aleyna O¨zkan, Selen O¨zbı·len, Gu¨ls¸en Beste Samancı, Merve Tuncel, Nı·da Elı·z U¨stu¨ndagˆ.
Erkekler:
Yalım Acımıs¸, Demı·r Atasoy, Kaan Tu¨rker Ayar, Metı·n Aydın, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Rası·m Ogˆulcan Go¨r, U¨mı·tcan Gu¨res¸, I·skender Başlakov, Berkay O¨mer O¨ğretı·r, Berk O¨zkul, Hu¨seyı·n Emre Sakc¸ı.