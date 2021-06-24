Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru
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Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru

Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin üçüncü gününde, Enka Spor Kulübü adına yarışan Ekaterina Avramova, 100 metre sırtüstü 1: 00.48'lik derecesi ile 19+ yaş kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları dördüncü gün müsabakalarıyla yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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