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Çanakkale, Ankara, Spor

Yüzmede Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara'da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.

08.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:30
Yüzmede Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara'da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.


Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler ve yıldızlar kategorisi yarışları yapıldı.


İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'dan 89 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:


Genç A kız kule: 1. Beyza Emeksiz


Genç A kız 3 metre: 1. Yağmur Nazıroğlu, 2. Beyza Emeksiz


Genç B erkek 1 metre: 1. Barış İkinci, 2. Emin Erdem, 3. Ulaş Kaan Gök


Genç B kız 1 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan


Genç B kız kule: 1. Simay Arslankan, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan

Genç C kız kule: 1. İlayda Aydın, 2. Ilgın Çimen, 3. Gökçe Eker


Genç D erkek 1 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Mehmet Efe Midiliç, 3. Uras Efe Akın


Genç D kız 1 metre: 1. Yağmur Hira Özhan, 2. Kardelen Karabulut, 3. Yağmur Kızılkan


Genç B kız 3 metre: 1. Ece Sevval Erzincan 2. Gül Handan Karaköse


Genç C erkek 3 metre: 1. Bertuğ Demir, 2. İsa Berk Görk, 3. Eren Karakuş


Genç D erkek 3 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Yağız Ege Midiliç, 3. Mehmet Efe Midiliç

Genç D kız 3 metre: 1. Asya Gül Ünal, 2. Irmak Şençağlar 3. Yağmur Hira Özhan


Yıldız A erkek 1 metre: 1. Ahmet Ufuk Erol, 2. Aksel Hüseyin Atınç, 3. Lütfü Demirhan Çağlayan


Yıldız A kız 1 metre: 1. Sevgi Erdem, 2. Alya Şahinkul, 3. Nil Morkoç


Yıldız B erkek 1 metre: 1. Mustafa Ömer Macit, 2. Ömer Faruk Çölgeçen, 3. Arda Aşıkoğlu


Yıldız B kız 1 metre: 1. Isabella Lucia Falk, 2. Zeynep Azra Bıyıklı, 3. Nesil Bay


Yıldız A erkek kule: 1. Ahmet Ufuk Erol 2. Lütfü Demirhan Çağlayan, 3. Aksel Hüseyin Atınç


Yıldız A kız kule: 1. Ecrin Gecol, 2. Alya Şahinkul, 3. Defne Esen


Yıldız C erkek 1 metre: 1. İsmail Emir Kuloğlu, 2. Asım Cihan Uzal, 3. Mert Ali Bocagil

Yıldız C kız 1 metre: 1. Ilgın Çimen, 2. Azra Şule Çakar, 3. İlayda Aydın

Kaynak: AA

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