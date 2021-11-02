Yüzmede altın madalya
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.
Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde 4: 30.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. - İSTANBUL
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.