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Yüzmede altın madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yüzmede altın madalya

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde 4: 30.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

 Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

 Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
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