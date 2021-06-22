Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya
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Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya

Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının birinci gününde Bağcılar Belediyesi sporcuları, yarıştıkları kategorilerde 3 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve bir adet üçüncülük elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının birinci gününde Bağcılar Belediyesi sporcuları, yarıştıkları kategorilerde 3 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve bir adet üçüncülük elde etti.

21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının ilk günü etabı tamamlandı. İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nün çeşitli dereceler elde ettiği duyuruldu. Minik yüzücülerden Yağmur Gündüz 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde birinci, Defne Demiralay 50 metre kelebek kategorisinde ikinci, 100 metre kurbağalama kategorisinde Eren Hocaoğlu ikinci, Can Birinci ise üçüncü, Bayrak yarışında ise kız takımı birinci, erkek takımı da ikinci oldu.

TAKIM HALİNDE GÜÇLERİNİ GÖSTERDİLER

Yaptıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yüzücülerimiz hem kişisel olarak hem de takım halinde güçlerini gösterdiler. İlk günden gelen başarı bizi memnun etti. Yarışlar devam ediyor. Daha çok madalya kazanacaklarına inanıyorum. Onların daha iyi yerlerde görmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Yüzme Hocası Adem Zengin refakatindeki 5'i kız 4'ü erkek toplam 9 sporcunun yarışları ise devam ediyor.


Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya
Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya
Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya
Yüzme yarışlarında Bağcılar Belediyesi sporcularına 7 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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